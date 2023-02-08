Секретарь СНБО Украины Данилов: войска ВС России готовят наступление на Запорожье и Харьковщину

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что главными целями якобы готовящегося наступления России являются Запорожская и Харьковская области, сообщает Reuters.

Таким образом, ВС РФ планируют вернуть инициативу в зоне спецоперации, отметил он, прощупывая оборону ВСУ в Запорожье и на территории сухопутного коридора между Украиной и Крымом.

"Попытки наступления в Харьковском или Запорожском направлении, конечно, будут предприняты. Насколько успешными они будут, будет зависеть от нас. <…> Очень многие вопросы зависят от количества поставок снарядов. Потому что если у вас есть оружие, но нечем стрелять, то это вызов", — приводит слова Данилова источник.

Однако аналитики Института изучения войны из США в своей ежедневной сводке отметили, что у России не хватит боевой мощи для масштабного наступления.