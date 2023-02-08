Военкор Стешин: Запад разрешил Украине бить химическим оружием, чтобы спровоцировать Россию

Военный корреспондент Дмитрий Стешин считает, что Запада дал разрешение на применение ВС Украины химического оружия с целью спровоцировать Россию. Он преднамеренно раскручивает маховик, вынуждая ВС РФ ответить тем же. Однако даже Гитлер избежал использования химоружия, подчеркнул военкор.

"Западу нужно вывести Россию на симметричные меры, потому что у нас тоже есть химическое оружие, и его немало. То есть Западу нужно ещё крутануть маховик войны, чтобы оправдать увеличивающиеся объёмы военной помощи, в первую очередь перед своими налогоплательщиками", — высказал свою позицию Стешин.

Какое именно оружие применяли ВСУ — неизвестно, однако есть предположение, что в атаках был задействован хлорциан, который вызывает судороги.