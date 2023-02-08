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Shot: дрон ВСУ залетел на территорию Курской области и подорвал куст ракетой ПТРК "Корсар"

Силовые структуры

На приграничной территории Суджанского района Курской области упал дрон ВС Украины. Об этом проинформировал Telegram-канал Shot.

Shot: дрон ВСУ залетел на территорию Курской области и подорвал куст ракетой ПТРК "Корсар"

Авторы поста сообщают, что во время патрулирования военные ВС РФ заметили вдалеке над лесополосой квадрокоптер. Он двигался по странной траектории, летая резко из стороны в сторону. Через некоторое время произошёл взрыв.

На место происшествия прибыли военнослужащие. Они увидели, что беспилотник сбросил боеприпас на куст. Поблизости не было гражданских и военных объектов.

Согласно данным Shot, обломки упавшего снаряда принадлежат ПТРК "Корсар". Отмечается, что ВСУ затруднительно использовать его во время боёв с ВС РФ из-за активности их артиллерии и танков. В связи с этим войска противника используют снаряд для совершения диверсий при помощи дронов.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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