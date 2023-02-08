На приграничной территории Суджанского района Курской области упал дрон ВС Украины. Об этом проинформировал Telegram-канал Shot.
Авторы поста сообщают, что во время патрулирования военные ВС РФ заметили вдалеке над лесополосой квадрокоптер. Он двигался по странной траектории, летая резко из стороны в сторону. Через некоторое время произошёл взрыв.
На место происшествия прибыли военнослужащие. Они увидели, что беспилотник сбросил боеприпас на куст. Поблизости не было гражданских и военных объектов.
Согласно данным Shot, обломки упавшего снаряда принадлежат ПТРК "Корсар". Отмечается, что ВСУ затруднительно использовать его во время боёв с ВС РФ из-за активности их артиллерии и танков. В связи с этим войска противника используют снаряд для совершения диверсий при помощи дронов.
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