Российская армия продвигается к городу Артёмовску с трёх направлений.
Об этом сообщают военные корреспонденты телеканала RT. Бои там сейчас ожесточённые, а националисты несут действительно большие потери.
Для наступления российские войска используют среди прочего вооружения самоходные 240-мм миномёты 2С4 "Тюльпан" со снарядами с ракетным ускорителем, что даёт возможность бить гораздо дальше.
"Машина серьёзная, работает только по серьёзным объектам. От позиций врагов ничего не остаётся", — рассказывает один из русских бойцов.
Военкор RT Мурад Газдиев предоставляет и видео работы наших бойцов.
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