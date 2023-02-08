RT: российские войска продвигаются к Артёмовску сразу с трёх направлений

Российская армия продвигается к городу Артёмовску с трёх направлений.

Об этом сообщают военные корреспонденты телеканала RT. Бои там сейчас ожесточённые, а националисты несут действительно большие потери.

Для наступления российские войска используют среди прочего вооружения самоходные 240-мм миномёты 2С4 "Тюльпан" со снарядами с ракетным ускорителем, что даёт возможность бить гораздо дальше.

"Машина серьёзная, работает только по серьёзным объектам. От позиций врагов ничего не остаётся", — рассказывает один из русских бойцов.

Военкор RT Мурад Газдиев предоставляет и видео работы наших бойцов.