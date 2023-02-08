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RT: ВСУ потеряли американские гаубицы M101 в Запорожье из-за просроченных боеприпасов

Силовые структуры

За последний месяц в районе населённых пунктов Гуляйполе и Малиновка Запорожской области артиллерийский дивизион 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ понёс большие потери. По данным RT, за несколько недель группировка потеряла четыре американские гаубицы M101 калибра 105 мм.

RT: ВСУ потеряли американские гаубицы M101 в Запорожье из-за просроченных боеприпасов

Из-за новых боеприпасов с истёкшим сроком годности на позициях артиллерии 58-й бригады зафиксировано два случая разрыва снарядов в канале ствола. Также около посёлка Малиновка по позициям гаубиц М101 был нанесён удар комплексом "Смерч". Обнаружить технику противника удалось при помощи системы артиллерийской разведки "Пенициллин", сообщают военкоры RT.

"После ударов по позициям артиллерийского дивизиона 58-й бригады ВСУ подразделение было вынуждено отказаться от огневой поддержки наземных сил, а также от использования орудий калибра 105 мм и активной артиллерийской работы вообще", — отмечается в материале.

На данный момент командование 58-й бригады ВСУ планирует перевести артиллерию и осуществить перегруппировку в другом районе Запорожья. Однако это сделать невозможно, поскольку комплекс "Смерч" вывел из строя грузовики-буксиры и уничтожил ангар со специнструментами, необходимыми для обслуживания гаубиц на поле боя.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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