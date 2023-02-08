Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Focus: США приходится скрывать от союзников неудобную правду о России и санкциях
В Хакасии трудятся всего 80 учёных
Журналист Херш: США взорвали "Северные потоки", чтобы Германия не отказалась поддерживать Украину
Welt*: экономика России прекрасно справилась с западными санкциями
Директор ЕДДС Димитриев: жители Петрозаводска не перестают жаловаться на городские дороги
RT: ВСУ потеряли американские гаубицы M101 в Запорожье из-за просроченных боеприпасов
RT: российские войска продвигаются к Артёмовску сразу с трёх направлений
Журналист Херш: советник Байдена координировал планирующую диверсию на "Северных потоках" группу
Генерал Виттман перечислил критерии прямого участия Германии в конфликте на Украине

Латвийский военный допустил, что ВСУ применяли хлор под Артёмовском

Силовые структуры

Майор Национальных вооружённых сил Латвии Янис Слайдиньш, отвечая на вопрос телезрителя в эфире Riga TV24, применяли ли украинцы химическое оружие, только поинтересовался: "В каком секторе?". Об этом сообщает Baltnews.

Латвийский военный допустил, что ВСУ применяли хлор под Артёмовском

Офицер также заявил, что у него есть информация, что в районе Бахмута (Артёмовска) применялся ранее хлор.

Военный добавил, что не может сказать так сходу. По его словам, нужно знать конкретное место.

При этом майор допустил, что это вполне могло быть, так как в центральной части фронта точно есть такие запасы.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко объяснил, какое химическое оружие могут использовать ВСУ в Артёмовске и Угледаре.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Стало известно, как землетрясение в Турции и Сирии повлияет на Россию

Землетрясение может улучшить отношения Сирии и Турции.

РИА Новости: землетрясение в Турции и Сирии изменит позиции РФ на Ближнем Востоке
Хаял Муаззин: против Турции могли применить сейсмическое оружие
Против Турции могли применить сейсмическое оружие
Украинские силовики расстреляли польских наёмников в Угледаре
ВСУшники ломают технику, чтобы не ехать на фронт
"Бестужевки" формировали в России образ новой женщины Сергей Лебедев Брови: красота вне времени Дмитрий Соколов Знак зодиака 8 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
Отцу прострелили ноги за попытку отбить сына от мобилизации в Николаеве — РИА Новости
США готовят операцию "Землетрясение для Эрдогана" к выборам в Турции
На защиту Бахмута брошены женщины и пенсионеры
На защиту Бахмута брошены женщины и пенсионеры
Последние материалы
В Хакасии трудятся всего 80 учёных
Журналист Херш: США взорвали "Северные потоки", чтобы Германия не отказалась поддерживать Украину
Врач ФНКЦ ФМБА РФ: "Диета при панкреатите предполагает отказ от сырых овощей"
Welt*: экономика России прекрасно справилась с западными санкциями
Проблемы прихожан и батюшки: жалеть нельзя говорить
Без скандалов и затяжек времени: Как себя вести на таможне
Директор ЕДДС Димитриев: жители Петрозаводска не перестают жаловаться на городские дороги
RT: ВСУ потеряли американские гаубицы M101 в Запорожье из-за просроченных боеприпасов
RT: российские войска продвигаются к Артёмовску сразу с трёх направлений
Журналист Херш: советник Байдена координировал планирующую диверсию на "Северных потоках" группу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников