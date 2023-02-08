Латвийский военный допустил, что ВСУ применяли хлор под Артёмовском

Майор Национальных вооружённых сил Латвии Янис Слайдиньш, отвечая на вопрос телезрителя в эфире Riga TV24, применяли ли украинцы химическое оружие, только поинтересовался: "В каком секторе?". Об этом сообщает Baltnews.

Офицер также заявил, что у него есть информация, что в районе Бахмута (Артёмовска) применялся ранее хлор.

Военный добавил, что не может сказать так сходу. По его словам, нужно знать конкретное место.

При этом майор допустил, что это вполне могло быть, так как в центральной части фронта точно есть такие запасы.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко объяснил, какое химическое оружие могут использовать ВСУ в Артёмовске и Угледаре.