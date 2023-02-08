Сладков заявил, что командование ВСУ озаботилось дисциплиной из-за расправ солдат над офицерами

В Генштабе ВСУ озабочены вопросами морального состояния и дисциплины бойцов. Недавно в органе военного управления состоялась встреча для обсуждения данной проблемы. Об этом проинформировал корреспондент Александр Сладков, ссылаясь на полковника Василия Масюка.

Прокуратура Украины зафиксировала расправы солдат над офицерами в зоне боевых действий. Командование ВСУ обращает внимание на то, что данных должностных лиц воспринимают как своеобразных надсмотрщиков, которые гонят бойцов "на убой". Из-за этого портятся отношения между солдатами и офицерами.

Военачальники дали указания командирам батальонного звена посещать подразделения группами из нескольких человек.

"Это типичная революционная ситуация: верхи не могут управлять, низы не хотят подчиняться. Почему? Да потому, что эта в…* для Украины — не защита Родины, а выполнение приказа НАТО", — отмечает Сладков.

Ранее сообщалось о видеокадрах с результатами ночных боёв 114-й бригады НМ ДНР.

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