Если европейским вооружённым силам нечем воевать, то им не с чем и приходить к границам Российской Федерации.
Об этом в эфире Соловьёв Live сообщил политолог Ростислав Ищенко.
"Американцы не очень хотят посылать сейчас всё новые и новые контингенты в Европу. Да, для усиления и политического давления они две дивизии прислали. Но они не собираются размещать в Европе ни пять, ни десять дивизий", — отметил эксперт.
Ранее Джозеф Байден похвастался, что Штаты не утрачивают влияния в мире и находятся в наилучшей форме для победы над Китаем и другими странами.
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