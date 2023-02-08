Ищенко: воинственные США и Европа сдулись окончательно

Если европейским вооружённым силам нечем воевать, то им не с чем и приходить к границам Российской Федерации.

Об этом в эфире Соловьёв Live сообщил политолог Ростислав Ищенко.

"Американцы не очень хотят посылать сейчас всё новые и новые контингенты в Европу. Да, для усиления и политического давления они две дивизии прислали. Но они не собираются размещать в Европе ни пять, ни десять дивизий", — отметил эксперт.

Ранее Джозеф Байден похвастался, что Штаты не утрачивают влияния в мире и находятся в наилучшей форме для победы над Китаем и другими странами.