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Ищенко: воинственные США и Европа сдулись окончательно

Силовые структуры

Если европейским вооружённым силам нечем воевать, то им не с чем и приходить к границам Российской Федерации.

Ищенко: воинственные США и Европа сдулись окончательно

Об этом в эфире Соловьёв Live сообщил политолог Ростислав Ищенко.

"Американцы не очень хотят посылать сейчас всё новые и новые контингенты в Европу. Да, для усиления и политического давления они две дивизии прислали. Но они не собираются размещать в Европе ни пять, ни десять дивизий", — отметил эксперт.

Ранее Джозеф Байден похвастался, что Штаты не утрачивают влияния в мире и находятся в наилучшей форме для победы над Китаем и другими странами.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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