В районе Авдеевки состоялась артиллерийская дуэль между российскими военными и боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Как сообщает РИА Новости, подразделения РФ одержали победу в этом столкновении. Отмечается, что в ходе боевых действий был ликвидирован миномётный расчёт Украины.
По информации агентства, для поражения цели использовались средства контрбатарейной борьбы, ствольная артиллерия и миномёты.
В боях под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике артиллеристам оказывали содействие российские разведчики.
Ранее представители Министерства обороны России сообщили, что ВС РФ совершили подвиг во время дуэли, уничтожив две самоходные артиллерийские установки (САУ), пять бронемашин и порядка 20 пехотинцев ВСУ.
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