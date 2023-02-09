РИА Новости: военные РФ в артиллерийской дуэли под Авдеевкой уничтожили миномёт ВСУ

В районе Авдеевки состоялась артиллерийская дуэль между российскими военными и боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как сообщает РИА Новости, подразделения РФ одержали победу в этом столкновении. Отмечается, что в ходе боевых действий был ликвидирован миномётный расчёт Украины.

По информации агентства, для поражения цели использовались средства контрбатарейной борьбы, ствольная артиллерия и миномёты.

В боях под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике артиллеристам оказывали содействие российские разведчики.

Ранее представители Министерства обороны России сообщили, что ВС РФ совершили подвиг во время дуэли, уничтожив две самоходные артиллерийские установки (САУ), пять бронемашин и порядка 20 пехотинцев ВСУ.