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FP: Украина ожидает нового крупного наступления России в ближайшие десять дней

Силовые структуры

Украина готовится к ужасному российскому наступлению на Востоке. Материал с таким заголовком публикует издание Foreign Policy.

FP: Украина ожидает нового крупного наступления России в ближайшие десять дней

Автор статьи приводит слова неназванного украинского военного чиновника, который заявил, что в ближайшие десять дней Украина ожидает нового "крупного вторжения".

По данным украинской разведки, Россия сосредоточила сотни тысяч военнослужащих на востоке страны и начала вооружаться к предстоящему наступлению.

К новой волне атак готовы 400 истребителей, 300 вертолётов, тысячи танков, бронемашин и артиллерийских систем, утверждает FP.

Издание также делает вывод, что некоторые из ключевых видов оружия, такие как системы противоракетной обороны Patriot, боевые бронированные машины Bradley и основные боевые танки Abrams, могут попасть на Украину не раньше марта или апреля. Но будет уже слишком поздно.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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