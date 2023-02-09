Украина готовится к ужасному российскому наступлению на Востоке. Материал с таким заголовком публикует издание Foreign Policy.
Автор статьи приводит слова неназванного украинского военного чиновника, который заявил, что в ближайшие десять дней Украина ожидает нового "крупного вторжения".
По данным украинской разведки, Россия сосредоточила сотни тысяч военнослужащих на востоке страны и начала вооружаться к предстоящему наступлению.
К новой волне атак готовы 400 истребителей, 300 вертолётов, тысячи танков, бронемашин и артиллерийских систем, утверждает FP.
Издание также делает вывод, что некоторые из ключевых видов оружия, такие как системы противоракетной обороны Patriot, боевые бронированные машины Bradley и основные боевые танки Abrams, могут попасть на Украину не раньше марта или апреля. Но будет уже слишком поздно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Кнутов спрогнозировал эскалацию конфликта.