Ночью ракеты ВС РФ уничтожили военный объект в Днепропетровске и логистический узел в Константиновке

В ночь на 9 февраля ракетный удар ВКС РФ был нанесён по объекту ВСУ в Днепропетровске, также высокоточным оружием был уничтожен крупный логистический узел в Константиновке.

Пока украинские власти не озвучили официальную версию, жители Днепропетровска сообщают, что сильные взрывы прогремели в промышленном районе города, где расположено несколько военных объектов. Судя по постам в соцсетях, пламя пожара можно наблюдать за несколько километров от места происшествия.

Ещё одной атаки подвергся населённый пункт Константиновка, к которому приближаются подразделения ВС РФ, стремящиеся взять в клещи Артёмовск (Бахмут).

"Константиновка используется как один из крупных логистических центров вооружённых сил Украины на территории Донбасса", — сообщает издание "Военное обозрение".

Ранее военный эксперт пояснил, почему боевики будут удерживать свои позиции на востоке, не считаясь с потерями.