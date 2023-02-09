Спецслужбы: задержаны члены ДРГ, причастные к убийствам руководства Бердянска

Силовики задержали членов диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), причастной к убийствам и покушениям на руководство Бердянска.

Как сообщает РИА Новости, оперативники нашли исполнителя убийства главы ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на коменданта Артёма Бардина.

Отмечается, что оперативники установили личности соучастников преступлений. Они также проходят по делу об убийстве заместителя руководителя Бердянска Олега Бойко и его супруги Людмилы. По информации агентства, обвиняемые уже признаются в содеянном.

"Все члены ДРГ задержаны и дают признательные показания", — сказал источник в спецслужбах.

Известно, что все подозреваемые проживали на территории Бердянска Запорожской области. После расследования уголовное дело будет передано в суд.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев приложил руку к работе диверсантов в Бердянске.