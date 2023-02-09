Силовики задержали членов диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), причастной к убийствам и покушениям на руководство Бердянска.
Как сообщает РИА Новости, оперативники нашли исполнителя убийства главы ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на коменданта Артёма Бардина.
Отмечается, что оперативники установили личности соучастников преступлений. Они также проходят по делу об убийстве заместителя руководителя Бердянска Олега Бойко и его супруги Людмилы. По информации агентства, обвиняемые уже признаются в содеянном.
"Все члены ДРГ задержаны и дают признательные показания", — сказал источник в спецслужбах.
Известно, что все подозреваемые проживали на территории Бердянска Запорожской области. После расследования уголовное дело будет передано в суд.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев приложил руку к работе диверсантов в Бердянске.
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