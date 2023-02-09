Моравецкий: Решение об отправке Киеву боевых самолетов зависит от НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об отсутствии договорённостей в вопросе поставок Украине боевых самолётов. По его словам, решение такого масштаба не может приниматься странами самостоятельно, а должно быть утверждено на уровне НАТО.

Моравецкий также осудил позицию Германии по данному вопросу. По словам польского премьера, ФРГ заявляет о "большей помощи, чем поставляет". По мнению Моравецкого, Германия является "островом среди стран", так как не спешит отдавать Украине обещанное оружие.

"Даже если Германия поставит Украине то, что она заявляет, это все равно будет каплей в море потребностей. От одной из сильнейших европейских стран нужно ожидать большего", — заявил Моравецкий.

Ранее сообщалось, что западные танки могут не доехать до фронта на Украине из-за проблем с логистикой.