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Newsweek: США не стоит вступать в ядерную перестрелку с РФ, "Посейдон" сотрёт Штаты и планету в порошок

Силовые структуры

Западные эксперты предупреждают о том, что США не стоит вступать в ядерную перестрелку с Россией, которая своим оружием в состоянии несколько раз уничтожить всю планету.

Newsweek: США не стоит вступать в ядерную перестрелку с РФ, "Посейдон" сотрёт Штаты и планету в порошок

Как пишет Newsweek, даже ограниченный обмен ядерными ударами лишит США ударной силы в виде надводных боевых кораблей. Несмотря на то что самая большая атомная подводная лодка России "Дмитрий Донской" выведена из действующего ВМФ, атомный флот России превосходит американский и без неё.

По словам руководителя Российского движения поддержки флота Владимира Мальцева, "Дмитрий Донской" официально выводится из эксплуатации. Проект времен холодной войны класса 949 "Акула" ("Тайфун" по классификации НАТО) считается самым крупным в мире по тоннажу.

После списания "Дмитрия Донского" первым по величине становится "Белгород" класса 949А "Антей" ("Оскар II"), введенный в эксплуатацию в июле, известный как потенциальный носитель беспилотников "Посейдон".

Американцы опасаются мега-торпед как "оружия Апокалипсиса"

Эксперт по подводным лодкам Эйч Ай Саттон пояснил, что эти торпеды изменят военно-морское планирование как в России, так и на Западе.

Подводный дрон с ядерной энергетической установкой может иметь шансы на успех не только как носитель ядерного заряда, но и, например, как многофункциональная разведывательная или ударная платформа для конвенциональных боев.

Сама подлодка "Белгород" длиной 184 метра превосходит подлодки класса "Огайо", которые достигают в длину около 171 метра. Так что очевидно, что Россия обходит США в вопросе стратегического оружия, и ни о каком противостоянии с ней не может быть и речи.

Американский эксперт Дэниел Дэвис считает "Посейдон" первым из мощнейших вооружений подводного базирования в мире. Торпеда способна одновременно стереть в порошок с десяток прибрежных городов и военно-морских баз. Разумеется, она способна разрушить сразу несколько крупных надводных кораблей, включая авианосцы".

Ожидается, что "Белгород" в полной комплектации превзойдет выведенную из эксплуатации подлодку по всем параметрам. В середине января уже появлялись сообщения о том, что первая партия боеприпасов "Посейдон" изготовлена и направлена по назначению.

"С учетом того, что все испытания завершены успешно, имеет смысл думать, что "Белгород" готов к эксплуатации. США нужно просто принять эту информацию как факт и учитывать её в своих оторванных от реалиях попытках кроить мир под свои интересы", — резюмировали аналитики.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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