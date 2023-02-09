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Снайпер ВС РФ поразил боевика ВСУ точным выстрелом в каску

Силовые структуры

В Сети появилось видео, снятое в зоне боевых действий на Украине, на котором, как утверждается, показана работа снайпера российской армии по боевикам вооружённых сил Украины (ВСУ). Действие, скорее всего, происходит поздней осенью.

Двое всушников, видимо, минировали подход к лесополосе, но оказались в поле досягаемости российского снайпера. Один из солдат был поражён точным выстрелом в каску, а его товарищ даже не заметил этого.

Ранее российские снайперы из числа призванных в рамках частичной мобилизации обнаружили и отразили атаку группы иностранных наёмников в зоне СВО, не допустив прорыва.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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