СК РФ: в ВСУ отрубают руки и головы погибшим наёмникам для сокрытия персональных данных

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) отрубают руки и головы погибшим наёмным военнослужащим для сокрытия их персональных данных.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Следственном комитете России, Киев идёт на самые жестокие меры, чтобы создать препятствия для процедуры опознания тел иностранцев.

"Представители ВСУ отсекают им кисти и головы", — подтвердили в СК РФ.

По словам собеседника агентства, недавно на судебно-медицинскую экспертизу в Луганскую область доставили трёх погибших военных без документов. Отмечается, что у двух из них не было головы и кистей рук. Источник подчеркнул: с помощью мобильных телефонов солдат специалистам удалось выяснить, что все они прибыли из Польши для участия в боях на стороне Киева.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские боевики расстреляли польских наёмников на Угледарском направлении.