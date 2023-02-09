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СК РФ: в ВСУ отрубают руки и головы погибшим наёмникам для сокрытия персональных данных

Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) отрубают руки и головы погибшим наёмным военнослужащим для сокрытия их персональных данных.

СК РФ: в ВСУ отрубают руки и головы погибшим наёмникам для сокрытия персональных данных

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Следственном комитете России, Киев идёт на самые жестокие меры, чтобы создать препятствия для процедуры опознания тел иностранцев.

"Представители ВСУ отсекают им кисти и головы", — подтвердили в СК РФ.

По словам собеседника агентства, недавно на судебно-медицинскую экспертизу в Луганскую область доставили трёх погибших военных без документов. Отмечается, что у двух из них не было головы и кистей рук. Источник подчеркнул: с помощью мобильных телефонов солдат специалистам удалось выяснить, что все они прибыли из Польши для участия в боях на стороне Киева.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские боевики расстреляли польских наёмников на Угледарском направлении.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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