Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение пятерым наёмникам из "Грузинского национального легиона"

Следственный комитет России расследует дело против участников "Грузинского национального легиона" по статье "Вербовка наёмников и их участие в вооруженном конфликте". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Иные подробности дела в Следкоме пока не называют.

Ранее ведомство Александра Бастрыкина уже завело дело против командира "Грузинского национального легиона" Мамуки Мамулашвили по аналогичной статье. Поводом стала публикация призывов к насилию против российских военных.

Согласно данным Следственного комитета, наёмниками "Грузинского национального легиона" являются 24 гражданина Грузии. Эти люди до сих пор участвуют в боевых действиях на Украине.

Как сообщалось ранее, Лукашенко рассказал о ста белорусах, которые участвуют в боевых действиях на Украине на стороне Киева.