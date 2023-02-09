Военкор Котенок: в Антоновку Херсонской области зашла бригада морской пехоты ВСУ

В населённый пункт Антоновка Херсонской области зашла бригада морской пехоты вооружённых сил Украины (ВСУ). Звуки перемещения тяжёлой военной техники слышно в течение двух ночей. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный журналист Юрий Котенок со ссылкой на собственные источники.

Репортёр пишет, что увеличение количества военной техники, в том числе военных пикапов также фиксируется и в самом Херсоне.

Ранее сегодня офицер армии ЛНР Андрей Марочко сообщил, ссылаясь на данные разведки, что украинские военные перебрасывают через Купянск в Донбасс личные резервы главкома ВСУ Валерия Залужного с Западной Украины.