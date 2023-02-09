Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Askanews: Мелони и Макрон поссорились из-за приглашения Зеленского в Париж
Россияне считают, что после спецоперации в состав РФ должны войти Одесса, Херсон и Харьков
Нутрициолог Мановска: имеющим проблемы с пищеварением стоит аккуратнее есть гречневую кашу
В Запорожье на месте прилёта ракеты поднимается чёрный столб дыма
Виктория Дайнеко подтвердила, что встречалась с Воробьёвым по любви
Бывший директор Третьяковской галереи Трегулова призналась, что узнала о своём увольнении из СМИ
РВ: на Сватовском направлении уничтожен комбат Второго Иностранного легиона ВСУ подполковник Фролов
"Страна.ua": уровень загрязнения воздуха в Киеве вырос в 11 раз
Ученые заявили, что землетрясения в Турции могут сдвинуть полуостров Крым

Военкор Котенок: в Антоновку Херсонской области зашла бригада морской пехоты ВСУ

Силовые структуры

В населённый пункт Антоновка Херсонской области зашла бригада морской пехоты вооружённых сил Украины (ВСУ). Звуки перемещения тяжёлой военной техники слышно в течение двух ночей. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный журналист Юрий Котенок со ссылкой на собственные источники.

Военкор Котенок: в Антоновку Херсонской области зашла бригада морской пехоты ВСУ

Репортёр пишет, что увеличение количества военной техники, в том числе военных пикапов также фиксируется и в самом Херсоне.

Ранее сегодня офицер армии ЛНР Андрей Марочко сообщил, ссылаясь на данные разведки, что украинские военные перебрасывают через Купянск в Донбасс личные резервы главкома ВСУ Валерия Залужного с Западной Украины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Военные ВС Украины жестоко убили бойцов русской армии, сдавшихся в плен

Боевики ВСУ жестоко расстреляли бойцов ВС РФ.

РВ: появились доказательства расстрела боевиками ВСУ пленных ВС РФ
Кнутов спрогнозировал эскалацию конфликта на Украине после визита Зеленского в Британию
Если ВСУ получат ракеты ATACMS, произойдёт эскалация конфликта
Путин уже потерял Украину, заявил Байден
Отцу прострелили ноги за попытку отбить сына от мобилизации в Николаеве
Бизнес на войне: театр военных действий будет расширяться до Польши Ольга Лебедева Знак зодиака 9 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев "Бестужевки" формировали в России образ новой женщины Сергей Лебедев
Командир "Ахмата" Алаудинов о ситуации в Артёмовске: "Очень много иностранных наёмников"
На защиту Бахмута брошены женщины и пенсионеры
Макрон изменился, и это сигнал для России — Зеленский
Макрон изменился, и это сигнал для России — Зеленский
Последние материалы
Ученые заявили, что землетрясения в Турции могут сдвинуть полуостров Крым
90-летнему Бедросу Киркорову снова вызвали скорую помощь
Актёр Олег Басилашвили поддержал Лию Ахеджакову на фоне скандала в театре "Современник"
Матвийчук назвал Сунака "клоуном" после его обещаний поставить истребители на Украину
Финита: на Западе признали, что санкции для России закончились
Захарова: заявление Моравецкого об "экзистенциальной угрозе" для Польши — часть дикой ненависти
Доктор Ахуньянова: никому и никогда нет смысла сдавать анализ на инсулин
Военный эксперт Прохватилов: Молдавия с отмашки НАТО готовится к захвату Приднестровья
Ставшая посредницей во взяточничестве жительница Владивостока отправлена под домашний арест
Рютте: решения по истребителям для Киева должны приниматься за закрытыми дверьми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников