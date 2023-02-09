Подоляка: Россия выжидает, когда Киев бросит свои элитные бригады на фронт

Зимняя военная кампания на Украине продолжается. Чтобы иметь хоть какие-то положительные результаты, Киев готовится бросить в бой свои элитные бригады.

Об этом сообщает в своём аккаунте мессенджера военный блогер Юрий Подоляка. Он отметил, что у него есть такая информация от источников.

"Ещё стратегический резерв Киевом в бой не брошен. Главные ударные силы ещё не брошены. Главное сражение зимней кампании ещё не началось. Наше командование ждёт, чтобы противник для удержания фронта бросил основные 5-6 элитных бригад", — подытожил автор и ведущий видеоблога "Мир сегодня".

Также Подоляка ранее сообщил, что Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области Киев скоро может сдать по приказу Соединённых Штатов.