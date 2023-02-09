Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Барбара Брыльска посоветовала Ахеджаковой покинуть Россию
Замглавы МИД РФ Грушко: Швеция и Финляндия превращаются в "прифронтовые страны"
Политолог Кортунов: Макрон мог изменить своё отношение к РФ из-за давления Запада
Арестович заявил, что Запад готовится к нападению ВСУ на Крым
Путин о санкциях Запада: Кто-то думал, что у нас сразу всё рухнет и развалится
Скоро россияне получат возможность пользоваться ставропольскими компьютерами вместо иностранной электроники
Геронтолог Москалёв: схема "8 на 16" с частыми промежутками тормозит старение
Сооснователь Pink Floyd Уотерс заявил, что начал больше уважать Путина
Генерал Гурулёв призвал уничтожить президента Украины Зеленского

Живов: На наступление российской армии Украина может ответить атакой по Белгороду

Силовые структуры

Украина не знает, куда направить свой последний удар по России. Об этом пишет журналист Алексей Живов. По его мнению, сейчас в распоряжении ВСУ имеется 75 тысяч человек личного состава. Это последние резервы армии.

Живов: На наступление российской армии Украина может ответить атакой по Белгороду

По мнению Живова, ВСУ может попытаться атаковать Крым. Но тогда это будет "пиррова победа". К границам республики группировка подойдет полностью обескровленной.

Также ВСУ могут направить удар на Белгород. Это самый простой для них вариант. От Харькова до Белгородчины — сто километров. Это был бы сильный имиджевый ход, если бы на улицах российского города начались бои. Но тогда, по мнению Живова, у Москвы будут полностью развязаны руки для дальнейших действий.

"Если украинцы решатся зайти на российскую территорию, часы "судного дня" можно будет сразу переводить на 12:00", — резюмировал Живов.

Ранее стало известно, что попытки Киева активизировать действия авиации ВСУ закончились потерей МиГ-29 и Су-25.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Военные ВС Украины жестоко убили бойцов русской армии, сдавшихся в плен

Боевики ВСУ жестоко расстреляли бойцов ВС РФ.

РВ: появились доказательства расстрела боевиками ВСУ пленных ВС РФ
Кнутов спрогнозировал эскалацию конфликта на Украине после визита Зеленского в Британию
Если ВСУ получат ракеты ATACMS, произойдёт эскалация конфликта
Путин уже потерял Украину, заявил Байден
Отцу прострелили ноги за попытку отбить сына от мобилизации в Николаеве
Бизнес на войне: театр военных действий будет расширяться до Польши Ольга Лебедева Знак зодиака 9 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев "Бестужевки" формировали в России образ новой женщины Сергей Лебедев
Соболев ответил Кадырову на призыв сдаться полякам
Командир "Ахмата" Алаудинов о ситуации в Артёмовске: "Очень много иностранных наёмников"
На защиту Бахмута брошены женщины и пенсионеры
На защиту Бахмута брошены женщины и пенсионеры
Последние материалы
Политолог Кортунов: Макрон мог изменить своё отношение к РФ из-за давления Запада
Арестович заявил, что Запад готовится к нападению ВСУ на Крым
Путин о санкциях Запада: Кто-то думал, что у нас сразу всё рухнет и развалится
Скоро россияне получат возможность пользоваться ставропольскими компьютерами вместо иностранной электроники
Геронтолог Москалёв: схема "8 на 16" с частыми промежутками тормозит старение
Сооснователь Pink Floyd Уотерс заявил, что начал больше уважать Путина
Генерал Гурулёв призвал уничтожить президента Украины Зеленского
Политолог: визит Зеленского в Брюссель не сможет изменить ход СВО
Минобороны: Попытки Киева активизировать действия авиации ВСУ закончились потерей МиГ-29 и Су-25
Ходаковский предсказал скорые "роды" на СВО: Концентрация сил довольно внушительная
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников