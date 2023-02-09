Живов: На наступление российской армии Украина может ответить атакой по Белгороду

Украина не знает, куда направить свой последний удар по России. Об этом пишет журналист Алексей Живов. По его мнению, сейчас в распоряжении ВСУ имеется 75 тысяч человек личного состава. Это последние резервы армии.

По мнению Живова, ВСУ может попытаться атаковать Крым. Но тогда это будет "пиррова победа". К границам республики группировка подойдет полностью обескровленной.

Также ВСУ могут направить удар на Белгород. Это самый простой для них вариант. От Харькова до Белгородчины — сто километров. Это был бы сильный имиджевый ход, если бы на улицах российского города начались бои. Но тогда, по мнению Живова, у Москвы будут полностью развязаны руки для дальнейших действий.

"Если украинцы решатся зайти на российскую территорию, часы "судного дня" можно будет сразу переводить на 12:00", — резюмировал Живов.

Ранее стало известно, что попытки Киева активизировать действия авиации ВСУ закончились потерей МиГ-29 и Су-25.