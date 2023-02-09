В Киеве прогремел взрыв на территории завода: один человек погиб, трое под завалами

В Киеве сегодня прогремел взрыв в Дарницком районе на территории завода. Это подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Власти, предварительно, назвали причиной взрыв газового баллона. Сообщается, что один человек погиб, ещё трое оказались под завалами, их удалось спасти.

Как отмечают военные корреспонденты "Русской Весны" на территории завода разнесло здание площадью 500 квадратных метров, обрушилась кровля.

По мнению экспертов, есть ощущение, что там хранили какие-то боеприпасы.

Ранее появились сообщения, что армия России неожиданно для ВСУ изменила тактику наступления в Артёмовске.