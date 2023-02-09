Хатылёв: клоун Зеленский в любой момент может отдать приказ о применении химоружия

Бывший начальник зенитно-ракетных войск РФ Сергей Хатылёв высказался по поводу использования ВСУ химического оружия в украинском конфликте.

Хатылёв напомнил, что на данный момент уже известны случаи, когда украинские дроны были оснащены боезарядами с некой химической начинкой неизвестного вида. После сбрасывания этих зарядов бойцы ВС РФ испытывали проблемы с дыханием.

Полковник подчеркнул, что на территории Украины есть лаборатории по производству бактериологического оружия, и есть опасение, что украинский президент Владимир Зеленский может отдать приказ о применении химоружия, если положение ВСУ, и без того незавидное, ещё больше ухудшится.

"Широкого распространения такого вида вооружения пока нигде не зафиксировано, но этого следует ожидать. Время пребывания у власти клоуна Зеленского сокращается все сильнее, а его армию мы давим по всем фронтам. В этих условиях он, конечно, может отдать приказ о применении неконвенционального оружия", — сказал Хатылёв в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Эксперт убеждён, что наиболее высокая вероятность использования украинской стороной химоружия — бахмутское направление, где у ВСУ самые большие потери и где у украинской армии не осталось ни бойцов, ни военной техники.