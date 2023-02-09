Психолог объяснил расстрел пленных ВС РФ боевиками ВСУ: больные люди

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) выкладывают в Сеть видео с кадрами расстрела российских военнопленных в первую очередь для самоутверждения. Об этом рассказал военный психолог Алексей Захаров в беседе с "МК".

Специалист объяснил, что утверждаться в военных победах у украинских военнослужащих не получается, и они делают это таким извращённым образом.

"Поскольку такие зверства совершают люди явно не сильно задумывающиеся о своём будущем, им абсолютно наплевать, придётся ли отвечать за совершённое преступление или нет. Ими движет желание продемонстрировать своё верховенство и получить одобрительную оценку со стороны коллег. Говоря простым языком — это больные люди, которые так самоутверждаются. Без этого им будет плохо", — добавил эксперт.

По его словам, выкладывают они видео в Сеть тоже для самоутверждения, чтобы его оценили другие. Так как для них важно именно, чтобы все увидели.

Наказание за такие преступления боевики должны нести самое суровое, вплоть до смертной казни, заключил психолог.