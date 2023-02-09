Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гайдай: рсссийские военные фактически начали наступление в Луганской области
Читатели Daily Mail сочли слёзы Зеленского в Европарламенте крайне неуместными
Журналист Spiegel: Зеленский проводит интервью в золотом зале с шёлковыми обоями
МИД РФ: очередной расстрел российских пленных лежит на совести западных кураторов киевского режима
ВСУ потеряли в Артёмовске 300 человек за неделю из-за ошибки в тактике
Военные биолаборатории США на Украине готовили "идеальный вирус" против России
Spiegel: Зеленский пожаловался, что вынужден уговаривать Шольца помогать Киеву
Психолог объяснил расстрел пленных ВС РФ боевиками ВСУ: больные люди
Экономист об идее разрешить покупать автомобиль на маткапитал: Вредная идея

Депутат Кузнецов обратился в Генпрокуратуру и МО после жалоб мобилизованных из Самары

Силовые структуры

Призванные в рамках частичной мобилизации солдаты из Самарской области записали видеообращение, в котором заявили, что их отправили на передовую, но в военных билетах не сделали отметок об участии в боевых действиях. Более того, им сказали, что никаких обещанных выплат за участие в спецоперации не будет.

Депутат Кузнецов обратился в Генпрокуратуру и МО после жалоб мобилизованных из Самары

Изначально резервистов направили в населённый пункт Макеевка, затем некоторых из солдат отправили "по окопам". Спустя некоторое время мобилизованных перевезли под Ростов, далее — в Курскую область.

Один из военных подчеркнул, что перемещения подразделения не зафиксировали в документах, а также не указали то, что солдаты принимали участие в боях. Более того, солдаты признались, что живут полностью за свой счёт, в том числе самостоятельно оплачивают питание.

"Мы хотим знать, к какому подразделению мы относимся и какую задачу мы должны выполнять", — заявили они.

Ролик опубликовал в своём Telegram-канале член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов. Политик подчеркнул, что написал обращения в Министерство обороны, Генпрокуратуру, а также на имя губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Есть сигнал, что бойцам было обещано, что по крайней мере часть их вопросов решится", — указал он в беседе с РБК.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Военные ВС Украины жестоко убили бойцов русской армии, сдавшихся в плен

Боевики ВСУ жестоко расстреляли бойцов ВС РФ.

РВ: появились доказательства расстрела боевиками ВСУ пленных ВС РФ
Кнутов спрогнозировал эскалацию конфликта на Украине после визита Зеленского в Британию
Если ВСУ получат ракеты ATACMS, произойдёт эскалация конфликта
Путин уже потерял Украину, заявил Байден
Соболев ответил Кадырову на призыв сдаться полякам
Бизнес на войне: театр военных действий будет расширяться до Польши Ольга Лебедева Знак зодиака 9 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев "Бестужевки" формировали в России образ новой женщины Сергей Лебедев
Отцу прострелили ноги за попытку отбить сына от мобилизации в Николаеве
Командир "Ахмата" Алаудинов о ситуации в Артёмовске: "Очень много иностранных наёмников"
На защиту Бахмута брошены женщины и пенсионеры
На защиту Бахмута брошены женщины и пенсионеры
Последние материалы
Читатели Daily Mail сочли слёзы Зеленского в Европарламенте крайне неуместными
Журналист Spiegel: Зеленский проводит интервью в золотом зале с шёлковыми обоями
Психолог Нестеренко: "Часто мы жаждем драмы в отношениях от скуки"
МИД РФ: очередной расстрел российских пленных лежит на совести западных кураторов киевского режима
ВСУ потеряли в Артёмовске 300 человек за неделю из-за ошибки в тактике
Военные биолаборатории США на Украине готовили "идеальный вирус" против России
Spiegel: Зеленский пожаловался, что вынужден уговаривать Шольца помогать Киеву
Психолог объяснил расстрел пленных ВС РФ боевиками ВСУ: больные люди
Экономист об идее разрешить покупать автомобиль на маткапитал: Вредная идея
Sohu: Россия изощрённо накажет США за конфискацию активов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников