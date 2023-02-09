Депутат Кузнецов обратился в Генпрокуратуру и МО после жалоб мобилизованных из Самары

Призванные в рамках частичной мобилизации солдаты из Самарской области записали видеообращение, в котором заявили, что их отправили на передовую, но в военных билетах не сделали отметок об участии в боевых действиях. Более того, им сказали, что никаких обещанных выплат за участие в спецоперации не будет.

Изначально резервистов направили в населённый пункт Макеевка, затем некоторых из солдат отправили "по окопам". Спустя некоторое время мобилизованных перевезли под Ростов, далее — в Курскую область.

Один из военных подчеркнул, что перемещения подразделения не зафиксировали в документах, а также не указали то, что солдаты принимали участие в боях. Более того, солдаты признались, что живут полностью за свой счёт, в том числе самостоятельно оплачивают питание.

"Мы хотим знать, к какому подразделению мы относимся и какую задачу мы должны выполнять", — заявили они.

Ролик опубликовал в своём Telegram-канале член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов. Политик подчеркнул, что написал обращения в Министерство обороны, Генпрокуратуру, а также на имя губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Есть сигнал, что бойцам было обещано, что по крайней мере часть их вопросов решится", — указал он в беседе с РБК.