Под Артёмовском ликвидирован боевик главного управления разведки МО Украины

Силами российских солдат продолжается денацификация Украины.

Все нацисты обязательно будут отвечать за все военные преступления против своих граждан и против российской армии. Вот и сегодня, 9 февраля, бойцы ВС РФ под Артёмовском ликвидировали очередного нациста из элитного подразделения киевского режима.

Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщает военный обозреватель Борис Рожин.

"Ликвидирован боевик главного управления разведки МО Украины Александр Ткаченко, позывной Домовой", — пишет в своём Telegram-канале аналитик.

Ранее сообщалось, что Россия выжидает, когда киевская власть бросит свои элитные бригады на фронт.