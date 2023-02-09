Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Страна.ua": боевики ВСУ могут откупиться от передовой за 15 тысяч гривен
Грулёв: Польша может принять участие в захвате западной Украины
Из сериала "Домашний арест" убрали песню Семёна Слепакова, критикующего СВО
Глава МО Украины Резников: ВС РФ могут начать масштабное наступление на юго-востоке
Space Travel: самым дорогим направлением для россиян в феврале стал Таиланд
Аносов: США хотят "отжать" сердце России — Крым
Власти Днепропетровска сообщают о подлёте дронов-камикадзе "Shahed" со стороны Запорожья
Американский сенатор согласился, что США могли организовать подрыв "Северных потоков"
В небе над Гавайскими островами обнаружен ещё один китайский аэростат

Под Артёмовском ликвидирован боевик главного управления разведки МО Украины

Силовые структуры

Силами российских солдат продолжается денацификация Украины.

Под Артёмовском ликвидирован боевик главного управления разведки МО Украины

Все нацисты обязательно будут отвечать за все военные преступления против своих граждан и против российской армии. Вот и сегодня, 9 февраля, бойцы ВС РФ под Артёмовском ликвидировали очередного нациста из элитного подразделения киевского режима.

Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщает военный обозреватель Борис Рожин.

"Ликвидирован боевик главного управления разведки МО Украины Александр Ткаченко, позывной Домовой", — пишет в своём Telegram-канале аналитик.

Ранее сообщалось, что Россия выжидает, когда киевская власть бросит свои элитные бригады на фронт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Военные ВС Украины жестоко убили бойцов русской армии, сдавшихся в плен

Боевики ВСУ жестоко расстреляли бойцов ВС РФ.

РВ: появились доказательства расстрела боевиками ВСУ пленных ВС РФ
Кнутов спрогнозировал эскалацию конфликта на Украине после визита Зеленского в Британию
Если ВСУ получат ракеты ATACMS, произойдёт эскалация конфликта
Путин уже потерял Украину, заявил Байден
Соболев ответил Кадырову на призыв сдаться полякам
Бизнес на войне: театр военных действий будет расширяться до Польши Ольга Лебедева Знак зодиака 9 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев "Бестужевки" формировали в России образ новой женщины Сергей Лебедев
Отцу прострелили ноги за попытку отбить сына от мобилизации в Николаеве
Командир "Ахмата" Алаудинов о ситуации в Артёмовске: "Очень много иностранных наёмников"
Макрон изменился, и это сигнал для России — Зеленский
Макрон изменился, и это сигнал для России — Зеленский
Последние материалы
Грулёв: Польша может принять участие в захвате западной Украины
Из сериала "Домашний арест" убрали песню Семёна Слепакова, критикующего СВО
Глава МО Украины Резников: ВС РФ могут начать масштабное наступление на юго-востоке
Space Travel: самым дорогим направлением для россиян в феврале стал Таиланд
Аносов: США хотят "отжать" сердце России — Крым
Власти Днепропетровска сообщают о подлёте дронов-камикадзе "Shahed" со стороны Запорожья
Американский сенатор согласился, что США могли организовать подрыв "Северных потоков"
В небе над Гавайскими островами обнаружен ещё один китайский аэростат
Солдат ВСУ заявил о тяжёлой ситуации с убитыми сослуживцами под Авдеевкой
Худрук Театра им. Ленсовета Луппиан об отмене спектаклей с Ахеджаковой: "Перегнули палку"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников