Силами российских солдат продолжается денацификация Украины.
Все нацисты обязательно будут отвечать за все военные преступления против своих граждан и против российской армии. Вот и сегодня, 9 февраля, бойцы ВС РФ под Артёмовском ликвидировали очередного нациста из элитного подразделения киевского режима.
Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщает военный обозреватель Борис Рожин.
"Ликвидирован боевик главного управления разведки МО Украины Александр Ткаченко, позывной Домовой", — пишет в своём Telegram-канале аналитик.
Ранее сообщалось, что Россия выжидает, когда киевская власть бросит свои элитные бригады на фронт.
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