WP: Киев признал, что ВСУ получают от США координаты целей для ударов из HIMARS

Официальные лица Украины признали, что получают от военнослужащих США координаты целей для последующих ударов по позициям РФ с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и М270 MLRS, пишет The Washington Post.

Обозреватели издания подчеркнули: эти данные свидетельствуют о том, что Пентагон активно вмешивается в украинский конфликт. По их словам, информация о причастности США к атакам на позиции российских подразделений подтверждена тремя источниками.

"Украинские официальные лица заявляют, что им требуются координаты, предоставленные или подтверждённые США и их союзниками для подавляющего большинства ударов с применением американских РСЗО", — сказано в статье.

Как пояснили журналисты, военные США, помогающие Вооружённым силам Украины (ВСУ), находятся в одной из стран Евросоюза. Обозреватели также охарактеризовали процесс коммуникации Киева и Вашингтона:

Украинские солдаты определяют будущее место удара; Сведения направляются старшему командиру, который запрашивает у американцев точные координаты; Военнослужащие США предоставляют ВСУ необходимые сведения.

При этом в материале отмечается, что Соединённые Штаты не во всех случаях выполняют запросы Украины.