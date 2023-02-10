Орджоникидзе: новый расстрел ВСУ безоружных пленных доказывает преступления Киева

Опубликованное в соцсетях видео расстрела украинским националистом безоружного российского солдата стало ещё одним подтверждением преступного характера киевского режима, заявил Сергей Орджоникидзе.

По мнению бывшего заместителя генсека ООН, подобные приказы боевики получают от украинских властей.

"Понятно, что это делается не самовольно. Очевидно, что такого рода приказ был отдан сверху", — пояснил дипломат в интервью изданию "Известия".

Он отметил, что эти варварские нарушения международных гуманитарных соглашений не должны остаться безнаказанными. Орджоникидзе уверен, что российские следственные органы сумеют выявить всех преступников, и те понесут заслуженное наказание.

Ранее российские военкоры опубликовали кадры расстрела связанных военнослужащих ВС РФ, которые были захвачены в плен украинскими боевиками.