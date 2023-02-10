Politico: Путин одержит победу, если новый главком СВО решит проблемы с логистикой

Достигнуть быстрой победы в спецоперации России мешает плохая логистика и слабая координация подразделений ВС РФ, заявил американский эксперт Майкл Кофман.

"Успехи последнего времени могут ускользнуть от Путина, если он не сможет исправить два основных недостатка: плохую логистику и неспособность координировать пехоту, бронетехнику, артиллерию и авиационную поддержку", — цитирует аналитика издание Politico.

Именно для решения этих задач, предполагает специалист, Валерий Герасимов был назначен главнокомандующим спецоперацией, и генералу армии уже удалось преодолеть значительное количество выявленных проблем.

Единственный шанс у Украины остаётся, отметил Кофман, если ВСУ удастся отражать атаки российской армии, чтобы истощать её наступательный потенциал. По мнению эксперта, Киеву не стоит и мечтать о весеннем контрнаступлении, оно приведёт только к провалам на всей линии боевого соприкосновения.