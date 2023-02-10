Подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе города Кременная начали активно использовать для нанесения ударов беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с кустарными боеприпасами. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
По словам офицера, применять беспилотники украинские боевики стали чаще в связи с новыми поставками и благоприятными погодными условиями.
Для нанесения ударов ВСУ используют различные типы БПЛА — как разведывательные, так и ударные, отметил военный.
Как правило, ударные квадрокоптеры несут самодельное взрывное устройство, добавил собеседник издания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Байден подтвердил, что помощь Украине является бессрочным обязательством.