Марочко: ВСУ стали активно применять дроны с кустарными боеприпасами под Кременной

Подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе города Кременная начали активно использовать для нанесения ударов беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с кустарными боеприпасами. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По словам офицера, применять беспилотники украинские боевики стали чаще в связи с новыми поставками и благоприятными погодными условиями.

Для нанесения ударов ВСУ используют различные типы БПЛА — как разведывательные, так и ударные, отметил военный.

Как правило, ударные квадрокоптеры несут самодельное взрывное устройство, добавил собеседник издания.