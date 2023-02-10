Экипаж САУ "Акация" ВС РФ нанёс удар по скоплению боевиков ВСУ на Запорожском направлении

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные военные действия в зоне спецоперации, уничтожая противника по всей линии боевого соприкосновения. Корреспонденты РИА Новости сообщили об очередном успехе армии РФ.

Российский расчёт самоходной артиллерийской установки "Акация" уничтожил скопление живой силы ВС Украины на Запорожском направлении. Отмечается, что от получения разведданных до открытия огня по координатам прошло не более десяти минут. Экипаж успешно выполнил боевую задачу, передают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации появился танк Т-14 "Армата" ВС РФ.