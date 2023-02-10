Если части ВС РФ долгое время не могут выбить врага из населённого пункта, нужно не называть этот процесс "перемалыванием врага", а менять командира на более толкового офицера, заявил донбасский ополченец Максим Фомин, известный под творческим псевдонимом Владлен Татарский.
В пример он привёл битву за Угледар.
"Планируют наступление люди, закончившие военные училища и академии. Результат: куча битой техники, заняли с осени Павловку и огороды. Дали даже название такой тактике — "перемалывание", — напомнил Фомин.
Операцию по освобождению Артёмовска (Бахмута) готовили офицеры-добровольцы, уволенные из армии, отметил Татарский. Итогом стали освобождённый Соледар и бегущие с позиций деморализованные националисты.
"Нужно менять подход к планированию операций и людей, у которых не получается наступать", — резюмировал ополченец.
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