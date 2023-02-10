Марочко заявил о расположении наёмников ВСУ городе Часов Яр у Артёмовска

В городе Часов Яр вблизи Артёмовска зафиксировано расположение иностранных наёмников. Об этом проинформировал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В ходе анализа мест дислокации украинских формирований установлено, что в одном из гражданских зданий населённого пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие, разговаривающие в основном на английском языке", — сообщил Марочко корреспондентам РИА Новости.

Данные боевики являются наёмниками, воюющими на стороне ВС Украины. Марочко сообщает, что солдаты одеты в различную форменную одежду без знаков различия. В арсенале боевиков имеется стрелковое оружие образца НАТО.