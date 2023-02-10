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Ходаковский: без потерь не обходится ни один военный конфликт, но платит за всё русский народ

Силовые структуры

Без потерь в военном конфликте не обходятся никакие результаты. А если обходятся, значит им способствовали такие обстоятельства, которые складываются редко или относятся к категории удачи. Такое мнение высказал командир батальона "Восток" армии Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский, который порассуждал на тему СВО на Украине в своём Telegram-канале.

Ходаковский: без потерь не обходится ни один военный конфликт, но платит за всё русский народ

По его мнению, вопрос только в сопоставимости потерь и результатов, но не стоит стремиться к тому, чтобы добавлять: чем значимее цель, тем больше предел допустимых потерь.

Он считает, что Россия ведёт "гибридную войну", в том смысле, что весомыми участниками процесса движут гибридные мотивы.

Очень много тех, кто увидел в военном конфликте на Украине возможность решить застарелые задачи, удовлетворить запросы, которые в иное время удовлетворить было невозможно, добавил комбат. И начались процессы, энергия которых стала влиять на военные обстоятельства.

Сейчас очень не просто, так как в происходящее привносится стремление извлечь личное, заметил офицер.

"Возникает такое количество переменных, такое количество случайных факторов, что система почти не поддаётся стабилизации: энтропия — это не про нас. И так и будет продолжаться, потому что в этом водовороте страстей рационального мало. Одна беда — платит в конечном итоге за всё редеющий русский народ", — заключил Ходаковский.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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