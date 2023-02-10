Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к главам европейских стран с просьбой предоставить танки Leopard 2 Киеву. Об этом пишет Bloomberg.
По информации агентства, канцлер, выступая на заседании Совета Евросоюза в Брюсселе, призвал партнёров продолжать активно помогать Вооружённым силам Украины (ВСУ). Как пояснил Шольц, поставки танков должны "сработать".
"Но это будет непросто", — подчеркнул он.
Ранее руководитель Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что вынужден постоянно уговаривать Шольца оказывать военную поддержку Киеву.
"Сейчас мы снова в сложной фазе с этими дебатами о немецких танках, это эмоционально и трудно", — сказал президент.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Байден подтвердил, что помощь Украине является бессрочным обязательством.