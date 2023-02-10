Bloomberg: Шольц призвал ЕС передать танки Leopard 2 Киеву, добавив, что это будет непросто

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к главам европейских стран с просьбой предоставить танки Leopard 2 Киеву. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, канцлер, выступая на заседании Совета Евросоюза в Брюсселе, призвал партнёров продолжать активно помогать Вооружённым силам Украины (ВСУ). Как пояснил Шольц, поставки танков должны "сработать".

"Но это будет непросто", — подчеркнул он.

Ранее руководитель Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что вынужден постоянно уговаривать Шольца оказывать военную поддержку Киеву.

"Сейчас мы снова в сложной фазе с этими дебатами о немецких танках, это эмоционально и трудно", — сказал президент.