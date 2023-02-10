Военный эксперт Рожин: часть пусков ракет ВС РФ по Украине идёт с "обманками" для выявления ПВО

Очередной массированный ракетный удар по целям на Украине, который наносится сегодня утром, прокомментировал военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.

По мнению, аналитика, важно понимать, что далеко не всё, что запускают ВКС РФ это ракеты — часть пусков идёт с "обманками" для выявления систем ПВО, по которым наносятся отдельные удары.

Он также отметил, что противнику выгодно завышать количество ракетных пусков, чтобы сочинять потом байки, про то, как хорошо работает ПВО. Поэтому никак нельзя доверять заявлениям Киева о количестве пусков или ракет.

При этом Минобороны РФ никогда не раскрывает общее количество ракет, ложных целей и дополнительных пусков по истребителям ВВС Украины и украинским ЗРК и РЛС, обратил внимание аналитик.

Реальную эффективность ударов стоит оценивать по количеству поражённых объектов инфраструктуры и объектов ПВО противника, а также последствиям для энергоструктуры, заключил Рожин.