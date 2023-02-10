ВС РФ продолжают уничтожать позиции украинских войск на Кременском направлении. Российская артиллерия активно работает по местам расположения личного состава и техники ВСУ.
Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видеозапись, на которой ВС РФ устроили противнику настоящий "огневой вал". Для нанесения ударов были использованы РСЗО БМ-21 "Град" и гаубицы Д-30. Огонь вёлся практически непрерывно.
После уничтожения позиций врага пехотные подразделения продвинулись вперёд, заняв территории, которые ранее были заняты украинскими формированиями.
Ранее военкор Ткач заявил, что войска ВСУ сдадутся в плен ВС РФ в Артёмовске через месяц.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Байден подтвердил, что помощь Украине является бессрочным обязательством.