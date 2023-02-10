Руденко заявил об уничтожении артиллерией ВС РФ позиций ВСУ под Кременной

ВС РФ продолжают уничтожать позиции украинских войск на Кременском направлении. Российская артиллерия активно работает по местам расположения личного состава и техники ВСУ.

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видеозапись, на которой ВС РФ устроили противнику настоящий "огневой вал". Для нанесения ударов были использованы РСЗО БМ-21 "Град" и гаубицы Д-30. Огонь вёлся практически непрерывно.

После уничтожения позиций врага пехотные подразделения продвинулись вперёд, заняв территории, которые ранее были заняты украинскими формированиями.

Ранее военкор Ткач заявил, что войска ВСУ сдадутся в плен ВС РФ в Артёмовске через месяц.