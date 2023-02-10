Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о ракетной атаке на украинскую столицу. В своих соцсетях он призвал местных жителей спуститься в укрытия.
Как сообщает украинское издание Страна.ua, на территории Киева прогремели взрывы, в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что зафиксирован прилёт снаряда по столице Украины.
"Ракетная атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" — подчеркнул Кличко.
Ранее во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы слышны в Одесской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
По словам главы областной военной администрации (ОВА) Харьковской области Олега Синегубова, в регионе повреждено несколько объектов критической инфраструктуры.
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