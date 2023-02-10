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Власти Киева заявили о ракетной атаке на столицу Украины

Силовые структуры

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о ракетной атаке на украинскую столицу. В своих соцсетях он призвал местных жителей спуститься в укрытия.

Власти Киева заявили о ракетной атаке на столицу Украины

Как сообщает украинское издание Страна.ua, на территории Киева прогремели взрывы, в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что зафиксирован прилёт снаряда по столице Украины.

"Ракетная атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" — подчеркнул Кличко.

Ранее во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы слышны в Одесской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

По словам главы областной военной администрации (ОВА) Харьковской области Олега Синегубова, в регионе повреждено несколько объектов критической инфраструктуры.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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