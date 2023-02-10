Военспец Горбачёв: ВСУ ударят по Крыму при получении британских дальнобойных ракет

Украинские войска ударят по Крымскому полуострову британскими дальнобойными ракетами в случае их получения. Такое мнение выразил военспец Сергей Горбачёв.

В интервью РИА Новости он отметил, что готовящиеся поставки иностранной техники являются проблемой для нацбезопасности РФ. Эксперт призвал переломить обстановку на линии соприкосновения, чтобы исключить использование снарядов для атак на Крым.

"От ситуации на фронте, изменения линии, которую мы контролируем, будет в значительной мере зависеть возможность применения дальнобойных ракет по Крыму", — уточнил Горбачёв.

Он допустил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут попытаться запустить британские ракеты из Одесской и Николаевской областей.

Кроме того, специалист подчеркнул: Киев и его союзники на Западе, скорее всего, разрабатывают новые способы борьбы с российскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Эксперт считает, что армия РФ должна находиться в постоянной боеготовности для отражения возможных атак.