Новая волна ударов отличается тем, что ракеты над Украиной меняют траекторию несколько раз

Новая волна российских ударов ракет отличается тем, что над Украиной они меняют траекторию, причём меняют её несколько раз.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Ссылаясь на украинские источники, он отмечает, что киевская власть встревожена новой волной ракет, в том числе, запущенных с моря. Также отмечается, что новые прилёты отличаются тем, что ракеты над территорией Украины меняют свою траекторию.

Поражены ключевые объекты энергоинфраструктуры от Львова и Киева — до Кривого Рога и Харькова, сообщает также журналист Сергей Колясников.

Уже есть сообщения о задержке железнодорожных поездов. А это "кровеносные сосуды" националистов. Но чтобы их перерезать, необходима система этих ударов, подытожил журналист.