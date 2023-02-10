Новая волна российских ударов ракет отличается тем, что над Украиной они меняют траекторию, причём меняют её несколько раз.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Ссылаясь на украинские источники, он отмечает, что киевская власть встревожена новой волной ракет, в том числе, запущенных с моря. Также отмечается, что новые прилёты отличаются тем, что ракеты над территорией Украины меняют свою траекторию.
Поражены ключевые объекты энергоинфраструктуры от Львова и Киева — до Кривого Рога и Харькова, сообщает также журналист Сергей Колясников.
Уже есть сообщения о задержке железнодорожных поездов. А это "кровеносные сосуды" националистов. Но чтобы их перерезать, необходима система этих ударов, подытожил журналист.
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