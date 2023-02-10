РВ: сообщается о первых запусках ракет РФ из района Каспийского моря

Украинские СМИ пишут о первых запусках российских ракет из акватории Каспийского моря.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Также украинские источники сообщили о нахождении в воздухе ракетоносцев ВКС РФ. Есть информация о попадании дронов-камикадзе "Герань" в городе Хмельницкий в объект критической инфраструктуры.

После ночного массового удара "Геранями", сегодня, 10 февраля, утром на Украине ожидают применения российских крылатых ракет морского и воздушного базирования.

Сейчас на большей части Украины звучит сирена воздушной тревоги. Из-за угрозы ракетных ударов в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения света.