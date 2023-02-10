Украинские СМИ пишут о первых запусках российских ракет из акватории Каспийского моря.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Также украинские источники сообщили о нахождении в воздухе ракетоносцев ВКС РФ. Есть информация о попадании дронов-камикадзе "Герань" в городе Хмельницкий в объект критической инфраструктуры.
После ночного массового удара "Геранями", сегодня, 10 февраля, утром на Украине ожидают применения российских крылатых ракет морского и воздушного базирования.
Сейчас на большей части Украины звучит сирена воздушной тревоги. Из-за угрозы ракетных ударов в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения света.
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