В Брянской области заявили о миномётном обстреле со стороны ВСУ

Руководитель Брянской области Александр Богомаз сообщил, что армия Украины обстреляла из миномётов территорию Суземского района.

По данным губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. Оперативные службы находятся на месте, добавил чиновник.

"Повреждены два дома", — подчеркнул глава российского региона.

Вместе с этим политик отметил, что комиссия оценит нанесённый солдатами ВСУ ущерб.

Ранее Богомаз заявил, что системы противовоздушной обороны сбили над Брянской областью украинский дрон.