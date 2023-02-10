Руководитель Брянской области Александр Богомаз сообщил, что армия Украины обстреляла из миномётов территорию Суземского района.
По данным губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. Оперативные службы находятся на месте, добавил чиновник.
"Повреждены два дома", — подчеркнул глава российского региона.
Вместе с этим политик отметил, что комиссия оценит нанесённый солдатами ВСУ ущерб.
Ранее Богомаз заявил, что системы противовоздушной обороны сбили над Брянской областью украинский дрон.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Байден подтвердил, что помощь Украине является бессрочным обязательством.