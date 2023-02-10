Игнат: ВСУ могли сбить "Калибры", летящие над Молдавией и Румынией, но не сделали этого сразу

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ могли сбить "Калибры", летящие над Молдавией и Румынией, но не сделали этого сразу, так как "понимали риски и угрозы населению иностранного государства".

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что две российские ракеты "Калибр", летевшие с Чёрного моря, сегодня вошли в пространство соседних стран, после чего вошли в воздушное пространство Украины.

Добавим, власти Румынии, являющейся членом НАТО, пока это не кооменттировали, а в Минобороны Молдавии подтвердили, что воздушное пространство страны пересекла ракета, направляющаяся в сторону Украины. Судя по заявлению Кишинева, она прошла над Приднестровьем.