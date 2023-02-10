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Игнат: ВСУ могли сбить "Калибры", летящие над Молдавией и Румынией, но не сделали этого сразу

Силовые структуры

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ могли сбить "Калибры", летящие над Молдавией и Румынией, но не сделали этого сразу, так как "понимали риски и угрозы населению иностранного государства".

Игнат: ВСУ могли сбить "Калибры", летящие над Молдавией и Румынией, но не сделали этого сразу

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что две российские ракеты "Калибр", летевшие с Чёрного моря, сегодня вошли в пространство соседних стран, после чего вошли в воздушное пространство Украины.

Добавим, власти Румынии, являющейся членом НАТО, пока это не кооменттировали, а в Минобороны Молдавии подтвердили, что воздушное пространство страны пересекла ракета, направляющаяся в сторону Украины. Судя по заявлению Кишинева, она прошла над Приднестровьем.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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