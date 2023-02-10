Арестович призвал НАТО отреагировать на прилëте ракет РФ в Румынию

Алексей Арестович назвал прилëт ракет в Румынию квалифицирующим признаком военной агрессии.

Украинский военный аналитик отметил, что формальное право в очередной раз уступит политической целесообразности.

"Но угли тлеют и мы не смолчали", — написал Арестович в своëм микроблоге, отметив, что "должна быть реакция НАТО".

Глава ВСУ Валерий Залужный заявил, что две российские крылатые ракеты "Калибр" попали в воздушное пространство Румынии.

Ракеты, по его словам, пересекли Государственную границу Украины с Республикой Молдова.

Он утверждает, что ракеты были запущены из акватории Черного моря.