Молдавский премьер-министр объявила об отставке вместе с правительством

Руководитель правительства Молдавии Наталья Гаврилица сообщила об уходе со своего поста. Известно, что при отставке премьера складывают полномочия все остальные представители органа власти.

"Мы правили в режиме непрерывного кризиса", — подчеркнула политик, передаёт publika.md.

Как напомнила Гаврилица, она проработала в правительстве полтора года. По мнению премьера, чиновники развивали страну, противостояли взяточничеству и помогали Кишинёву интегрироваться в системы Европейского союза. Также политик отметила, что её команда стала жертвой "энергетического шантажа", но не сдалась.

Ранее официальные представители Минобороны Молдавии сообщили, что воздушное пространство республики пересекла ракета, летящая в сторону Украины.