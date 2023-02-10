RT: военные России пользуются в зоне СВО лайфхаками, которые обеспечивают преимущество перед ВСУ

Российские военные в зоне спецоперации применяют всевозможные лайфхаки, которые обеспечивают преимущество перед боевиками украинской армии. Например, чтобы враг не вычислил блиндаж, отводят дымоход подальше от укрытия, сообщает RT.

В тылу для наших солдат делают плащ-палатки, которые скрывают от беспилотников благодаря способности рассеивать тепло. Пластиковые стаканчики используются как предохранитель к гранатам, которые сбрасываются с квадрокоптера.

А если военные РФ понимают, что противник уводит дрон, то пользуются обычными удочками. Для усиления выстрела из ручного противотанкового гранатомёта (РПГ-7) они используют переходник, соединяющий вышибной заряд и мину.