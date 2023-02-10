Российские военные в зоне спецоперации применяют всевозможные лайфхаки, которые обеспечивают преимущество перед боевиками украинской армии. Например, чтобы враг не вычислил блиндаж, отводят дымоход подальше от укрытия, сообщает RT.
В тылу для наших солдат делают плащ-палатки, которые скрывают от беспилотников благодаря способности рассеивать тепло. Пластиковые стаканчики используются как предохранитель к гранатам, которые сбрасываются с квадрокоптера.
А если военные РФ понимают, что противник уводит дрон, то пользуются обычными удочками. Для усиления выстрела из ручного противотанкового гранатомёта (РПГ-7) они используют переходник, соединяющий вышибной заряд и мину.
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