Военный эксперт: "Армату" отправили на Украину для испытания в боевых условиях

В Сети появились кадры применения в спецоперации на Украине российского танка "Армата" Т-14. Для чего новейшую технику отправили в зону СВО, объяснил военный эксперт Руслан Пухов в беседе с "МК".

Аналитик отметил, что "Армата" по своим характеристикам превосходит американские "Абрамсы" и немецкие "Леопарды", но её ещё нужно испытать в условиях военных действий. Возможно, поэтому она и оказалась на фронте.

Т-14 — танк высокотехнологичный, но Россия производит его в малом количестве, поэтому серьёзно повлиять на исход СВО он не может. В танковом бою большую роль играют современные снаряды, если использовать в "Армате" старые советские, то даже "Леопард-1" со своей не сложной бронёй получит преимущество на поле боя, добавил Пухов.

К тому же, новый российский танк имеет много секретных технологий и не должен попасть в руки противника. Официально участие "Арматы" в спецоперации не подтверждено, заключил собеседник издания.