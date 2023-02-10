Установлена личность националиста украинской армии, устроившего расправу над безоружными бойцами армии России.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
По информации, это Сергей Макаренко. Именно этот всушник расстрелял в упор безоружных солдат, которые лежали на земле.
"Отморозок регулярно выкладывает у себя в соцсетях жестокие кадры расправ. Он говорит, что любит снимать такое. Ответить за свои преступления тоже придется "полюбить", — подчеркнул ведущий Первого канала.
Напомним, недавно в Сеть попало видео, где неонацист киевской власти расстрелял в голову российского бойца.
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