Установлена личность боевика ВСУ, устроившего расправу над безоружными бойцами РФ

Установлена личность националиста украинской армии, устроившего расправу над безоружными бойцами армии России.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

По информации, это Сергей Макаренко. Именно этот всушник расстрелял в упор безоружных солдат, которые лежали на земле.

"Отморозок регулярно выкладывает у себя в соцсетях жестокие кадры расправ. Он говорит, что любит снимать такое. Ответить за свои преступления тоже придется "полюбить", — подчеркнул ведущий Первого канала.

Напомним, недавно в Сеть попало видео, где неонацист киевской власти расстрелял в голову российского бойца.