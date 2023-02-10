RT: военный ВС РФ с позывным Кит заявил, что мобилизованные солдаты ВСУ сдаются в плен

Некоторые мобилизованные военнослужащие ВС Украины сдаются в плен, так как не желают участвовать в боевых действиях. Об этом рассказал изданию RT российский солдат с позывным Кит.

Он отметил, что под мобилизацию сейчас попадают все категории граждан, кроме родственников высокопоставленных чиновников Украины.

"По имеющимся данным, количество украинских военнопленных составляет уже более семи тысяч. Многие из них опасаются возвращения домой, потому что боятся вновь оказаться на фронте", — поделился Кит.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ покидают Артёмовск в багажниках легковых автомобилей.