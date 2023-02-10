Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мост в Затоке Одесской области был атакован по опорам водным беспилотником
РВ: украинцы "уничтожили" аэродром в Мелитополе с помощью Telegram
В результате боёв под Авдеевкой бойцы бригады "Пятнашка" ВС РФ взяли в плен троих боевиков ВСУ
Марков: наступление армии России может начаться сегодня ночью
РВ: десантники ВС РФ под Херсоном вышли пристрелять гранатомёт, но всполошили ВСУ
РВ: боевики ВСУ покидают Артёмовск в багажниках легковых автомобилей
Полковник спецназа Матвейчук: "Боевики ВСУ в панике, фронт трещит"
Режиссёр Юрий Кара назвал предателем уехавшего из России Александра Филиппенко
НМ ДНР: из Бахмута экстренно эвакуируют бойцов "Иностранного легиона"

RT: военный ВС РФ с позывным Кит заявил, что мобилизованные солдаты ВСУ сдаются в плен

Силовые структуры

Некоторые мобилизованные военнослужащие ВС Украины сдаются в плен, так как не желают участвовать в боевых действиях. Об этом рассказал изданию RT российский солдат с позывным Кит.

RT: военный ВС РФ с позывным Кит заявил, что мобилизованные солдаты ВСУ сдаются в плен

Он отметил, что под мобилизацию сейчас попадают все категории граждан, кроме родственников высокопоставленных чиновников Украины.

"По имеющимся данным, количество украинских военнопленных составляет уже более семи тысяч. Многие из них опасаются возвращения домой, потому что боятся вновь оказаться на фронте", — поделился Кит.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ покидают Артёмовск в багажниках легковых автомобилей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
МО Молдавии: воздушные границы нарушила ракета, направляющаяся в сторону Украины

Российский посол в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД республики на фоне возможного нарушения её воздушного пространства ракетой ВС РФ.

Минобороны Молдавии: воздушное пространство страны пересекла ракета, направляющаяся в сторону Украины
РВ: войска ВСУ в районе Угледара повредили вертолёт Ми-35 ВКС РФ
Повреждён вертолёт Ми-35 ВКС РФ, прибыл Ми-8 спасать экипаж
"Цивилизованный мир" отвернулся от пострадавшей от землетрясения Сирии в угоду США
ВКС РФ уничтожили цели в Харькове, Запорожье и Днепропетровске
Родившиеся 11 февраля Водолеи изобретательны - Знак зодиака Соломон Соловьев Жениться по любви не может ни один король Сергей Лебедев Маленьких и беззубых динозавров нашли учёные из Бразилии Ирина Шлионская
Польша готовит армию для подавления восстаний в случае возврата себе территорий Украины
Наёмники из Польши продолжают насиловать девочек на Украине
60-летняя Эмма Малинина раскрыла свои секреты красоты
60-летняя Эмма Малинина раскрыла свои секреты красоты
Последние материалы
Родившиеся 11 февраля Водолеи изобретательны - Знак зодиака
Мост в Затоке Одесской области был атакован по опорам водным беспилотником
РВ: украинцы "уничтожили" аэродром в Мелитополе с помощью Telegram
В результате боёв под Авдеевкой бойцы бригады "Пятнашка" ВС РФ взяли в плен троих боевиков ВСУ
Марков: наступление армии России может начаться сегодня ночью
RT: военный ВС РФ с позывным Кит заявил, что мобилизованные солдаты ВСУ сдаются в плен
РВ: десантники ВС РФ под Херсоном вышли пристрелять гранатомёт, но всполошили ВСУ
РВ: боевики ВСУ покидают Артёмовск в багажниках легковых автомобилей
Полковник спецназа Матвейчук: "Боевики ВСУ в панике, фронт трещит"
Режиссёр Юрий Кара назвал предателем уехавшего из России Александра Филиппенко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников