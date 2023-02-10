В результате боёв под Авдеевкой бойцы бригады "Пятнашка" ВС РФ взяли в плен троих боевиков ВСУ

На Авдеевском направлении продолжаются ожесточённые бои. Военнослужащие интернациональной бригады "Пятнашка" ВС РФ взяли троих боевиков ВС Украины в плен. Об этом проинформировал Telegram-канал добровольческого батальона.

Бойцам была оказана первая медицинская помощь, предоставлены еда и одежда.

Украинские пленные признались, что не хотели участвовать в военных действиях. Они были вынуждены это делать, поскольку киевский режим угрожал либо большим тюремным сроком, либо физической расправой.

В "Пятнашке" в отношении пленных не применялось никакого насилия.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ покидают Артёмовск в багажниках легковых автомобилей.