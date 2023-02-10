На Авдеевском направлении продолжаются ожесточённые бои. Военнослужащие интернациональной бригады "Пятнашка" ВС РФ взяли троих боевиков ВС Украины в плен. Об этом проинформировал Telegram-канал добровольческого батальона.
Бойцам была оказана первая медицинская помощь, предоставлены еда и одежда.
Украинские пленные признались, что не хотели участвовать в военных действиях. Они были вынуждены это делать, поскольку киевский режим угрожал либо большим тюремным сроком, либо физической расправой.
В "Пятнашке" в отношении пленных не применялось никакого насилия.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ покидают Артёмовск в багажниках легковых автомобилей.
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