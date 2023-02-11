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Военный эксперт: удар водным беспилотником по мосту в Затоке не может не радовать

Силовые структуры

В Сети появились кадры атаки водного беспилотного аппарата ВС РФ по мосту через Днестровский лиман в Затоке под Одессой. Видео прокомментировал кадровый офицер российской армии автор проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук в своём Telegram-канале.

Аналитик отметил, что это единственный железнодорожный мост, ведущий в западную часть Одесской области напрямую через территорию Украины. Другой кратчайший путь — автодорога, которая идёт почти восемь километров по территории Молдавии.

Удары по данному объекту военные РФ наносили не раз, однако сообщений об использовании водных аппаратов ранее замечено не было, добавил автор канала.

Он считает, что говорить о масштабах урона по имеющимся кадрам сложно, но, видимо, повреждены опоры моста.

Также не может не радовать и то, что в арсенале российских военных появились новые инструменты для выполнения боевых задач, заключил эксперт.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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